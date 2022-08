Tanken : Leichte Entspannung bei den Spritpreisen in Luxemburg: Eine Sorte ist jetzt billiger

Leichte Entspannung bei den Spritpreisen in Luxemburg: Eine Sorte ist jetzt billiger

Luxemburg In Deutschland steht das Ende des Tankrabatts vor der Tür. Da richtet sich der Blick umso aufmerksamer nach Luxemburg. Was kosten aktuell Super 95, Super 98 und Diesel hinter der Grenze?

Mehrere Tage lang sind die Spritpreise in Luxemburg stabil geblieben. Ende letzter Woche war vor allem der Preis für Diesel deutlich angestiegen. Nun gibt es eine kleine Änderung, die allerdings nur Super 95 betrifft. Das berichten Medien im Großherzogtum. Immerhin ist damit ein Spritpreis in der Nacht auf Mittwoch ein wenig gesunken.

Spritpreise in Luxemburg und Deutschland: Wie viel kann man sparen?

Spritpreise in Luxemburg ab Mittwoch, 31. August.

Im Gegensatz zu Deutschland legt in Luxemburg der Staat fest, wie hoch der maximale Preis für Mineralölerzeugnisse sein darf. Eine Änderung der Spritpreise wird in aller Regel kurzfristig am Tag zuvor bekannt gegeben.