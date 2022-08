Spritpreise : Tanken in Luxemburg: Zweite Preiserhöhung innerhalb von zwei Tagen

Foto: dpa/Harald Tittel

Luxemburg Die Spritpreise in Luxemburg kannten in den letzten zwei Wochen nur eine Richtung, und zwar aufwärts. Nach einer Preiserhöhung am Dienstag folgt die nächste schon am Mittwoch.

Volle zwei Wochen lang gab es in Luxemburg schon keine Senkung der Spritpreise mehr. Für alle Kraftstoffe wurden die Preise entweder erhöht oder blieben für eine Weile konstant. Nachdem am Dienstag bereits Super 98 teurer geworden ist, sind nur einen Tag später auch Super 95 und Diesel mit einer Preiserhöhung an der Reihe. Das melden Medien aus Luxemburg übereinstimmend.

Die Preisänderung greift um Mitternacht zum Tageswechsel von Dienstag auf Mittwoch.

Spritpreise in Luxemburg ab dem 24. August

Super 95 ist 1,7 Cent teurer als am Dienstag und liegt bei einem Preis von 1,655 Euro.

ist 1,7 Cent teurer als am Dienstag und liegt bei einem Preis von 1,655 Euro. Super 98 bleibt beim Preis von 1,894 Euro.

bleibt beim Preis von 1,894 Euro. Diesel ist 3,9 Cent teurer als am Vortag und kostet 1,843 Euro.