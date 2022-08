Tanken : Benzin und Diesel in Luxemburg werden billiger – die Spritpreise ab Donnerstag

Benzin und Diesel in Luxemburg werden billiger – die Spritpreise ab Donnerstag

Luxemburg Ab Donnerstag müssen Autofahrer an den Luxemburger Zapfsäulen weniger bezahlen. Diesel wird sogar fast um zehn Cent billiger. Alle Spritpreise im Überblick.

Wie die luxemburgische Zeitung Tageblatt berichtet, sinken die Preise an den Luxemburger Zapfsäulen in der Nacht zum Donnerstag, 4. August. Ab Mitternacht kosten dann sämtliche Spritsorten an den Tankstellen weniger.