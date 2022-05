Service : Spritpreise in Luxemburg sind gefallen: Was Benzin und Diesel jetzt kosten

Foto: Peter Kneffel

Service Die Spritpreise in Luxemburg waren erst am Dienstag deutlich angestiegen. In der Nacht zum Donnerstag sind sie dann schon wieder gefallen - und zwar bei allen Kraftstoff-Sorten.

Die Preise für Benzin und Diesel sind in der Nacht zum Donnerstag, 5. Mai, in Luxemburg wieder günstiger geworden. Das berichteten Medien im Großherzogtum. Demnach gelten nun folgende Preise.

Spritpreise in Luxemburg seit dem 5. Mai 2022

Super 95: 1,745 Euro pro Liter; die Preissenkung beträgt 1,0 Cent.

Super 98: 1,839 Euro pro Liter; die Preissenkung beträgt 1,1 Cent.

Diesel: 1,828 Euro pro Liter; die Preissenkung beträgt 3,2 Cent.

Erst am Dienstag gab es einen Anstieg der Spritpreise in Luxemburg. Am Samstag wurden alle Sorten sogar über 5 Cent pro Liter teurer.