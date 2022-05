Tanken : Spritpreise in Luxemburg seit dem Wochenende wieder höher

Update Luxemburg Nach einer kurzen Spritpreissenkung sind die Preise für Benzin und Diesel in Luxemburg zum Wochenende wieder nach oben gegangen. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

In der Nacht zu Samstag ist der Preis für 1 Liter Diesel auf 1,790 Euro gestiegen - ein Anstieg um 6,2 Cent im Vergleich zur letzten Änderung am Donnerstag. Schon am Dienstag verteuerte sich der Liter um 1,7 Cent auf 1,721 Euro, am Donnerstag ging er nochmals 0,7 Cent hoch.