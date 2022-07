Tanken : Spritpreise in Luxemburg steigen erneut

Luxemburg Autofahrer, die in Luxemburg tanken, müssen sich mal wieder umstellen. In der Nacht zum Dienstag steigen erneut die Preise für alle Kraftstoffe an den Zapfsäulen im Großherzogtum.

Wie das Tageblatt in Luxemburg auf seiner Webseite berichtet, soll Super 95 ab Mitternacht um 2,4 Cent je Liter auf 1,823 Euro steigen (bisher 1,799 Euro). Super 98 klettert um 1,4 Cent/Liter auf 2,077 Euro (bisher 2,063 Euro) und Diesel soll um 0,3 Cent teurer werden und dann 1,850 Euro (bisher 1,846 Euro) kosten.

Erst am Samstag waren die Spritpreise für alle Sorten gesunken.