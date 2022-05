Verbraucher : Nächster Spritpreis-Anstieg in Luxemburg: Ab Dienstag sind Benzin und Diesel teurer

Luxemburg Erst am Samstag sind die Spritpreise in Luxemburg deutlich angestiegen. Dieser Trend setzt sich auch zu Beginn der neuen Woche fort - und zwar bei allen Kraftstoff-Sorten.

Spritpreise in Luxemburg ab dem 3. Mai 2022

Erst am Samstag gab es einen noch wesentlich deutlicheren Anstieg der Spritpreise in Luxemburg. Alle Sorten wurden über 5 Cent pro Liter teurer.

Perspektivisch wird das Tanken in Luxemburg für Deutsche wohl bald weniger attraktiv. Der kommende Tankrabatt wird die Ersparnis bei der Fahrt über die Grenze deutlich verringern. Selbst in Städten mit sehr hohen Preisen, wie beispielsweise in Trier, sollten Verbraucher dann sehr gut rechnen, ob sich ein Umweg zum Tanken in Luxemburg noch lohnt.