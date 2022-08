Tanken : Spritpreise in Luxemburg: Seit Samstag ist es wieder teurer

Luxemburg Das Tanken in Luxemburg ist teurer geworden, denn seit dem letzten Juli-Wochenende gelten neue Preise. Die Kunden müssen für alle Kraftstoffe mehr bezahlen.

Zum zweiten Mal in einer Woche steigen alle Spritpreise in Luxemburg. Zur Mitte der Woche wurden Super 95, Super 98 und auch Diesel schon teurer. Ab Samstag, 30. Juli, muss man noch einmal etwas tiefer in die Tasche greifen, berichten Medien in Luxemburg. Die staatlich regulierten Höchstpreise, die Tankstellen im Großherzogtum verlangen dürfen, haben sich ab Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag geändert.