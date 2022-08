Super 95, Super 98 und Diesel : Spritpreise in Luxemburg: So viel kostet aktuell das Tanken

Foto: dpa/Sven Hoppe

Update Luxemburg Die Spritpreise in Luxemburg sind zum Wochenende nochmals in Teilen angepasst worden - was das Tanken für Dieselfahrer teurer macht.

Die Spritpreise in Luxemburg bleiben weiterhin stabil. Nachdem allerdings schon am vergangenen Donnerstag Diesel-Kraftstoff deutlich angehoben worden war, folgt nun Medienberichten zufolge zum Wochenende eine erneute Preissteigerung. Anders sieht es beim Benzin aus.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Samstag, 20. August

Super 95 bleibt auch weiterhin beim vorherigen Preis von 1,638 Euro.

Auch Super 98 wird nicht teurer (oder günstiger), der Liter kostet weiterhin 1,855 Euro.

Diesel kostet ab Samstag hingegen 1,804 Euro pro Liter, bislang waren es 1,763 Euro. Damit steigt Diesel - nach dem Preisanstieg am vergangenen Donnerstag von 4,6 Cent - nochmals um 4,1 Cent.