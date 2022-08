Super 95, Super 98 und Diesel : Spritpreise in Luxemburg: So viel kostet aktuell das Tanken

Spritpreise in Luxemburg: So viel kostet aktuell das Tanken

Luxemburg Die letzte Änderung der Spritpreise in Luxemburg brachte weniger Veränderungen als üblich. Für manche Fahrer ist das Tanken aber teurer geworden.

Die Spritpreise in Luxemburg sind am Donnerstag, 18. August, teils stabil geblieben. Eine deutliche Preiserhöhung gab es aber beim Diesel. Zuvor sind die Preise am Samstag angehoben worden.