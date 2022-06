Tanken : Spritpreise in Luxemburg steigen am Samstag erneut

Foto: Friedemann Vetter

Luxemburg Das Auf und Ab an den Tankstellen in Luxemburg geht weiter. Die Preise für alle Kraftstoffe steigen ab Mitternacht erneut an.

Nach luxemburgischen Medienberichten steigt der Preis für den Liter Diesel am Samstag, 0 Uhr, um 2,3 Cent auf 1,979 Euro (bisher 1,956 Euro). Der Preis für Super 95 geht um 1,7 Cent auf 1,996 Euro pro Liter (bisher 1,979 Euro) nach oben. Ebenfalls teurer wird Super 98, das ab Mitternacht 2,224 Euro (bisher 2,210 Euro) kosten soll und somit 1,4 Cent mehr kostet.

Erst am Donnerstag hatten sich die Spritpreise für alle Kraftstoffsorten in Luxemburg geändert. Nachdem wegen des Tankrabatts in Deutschland zeitweise die Preise an deutschen Zapfsäulen gesunken waren, sind sie in der Region mittlerweile wieder fast auf dem Niveau wie vor der Einführung des Rabatts.