Tanken : Spritpreise in Luxemburg: Zwei Kraftstoffe werden teurer, einer wird günstiger

Foto: dpa/Julius-Christian Schreiner

Luxemburg In Luxemburg sind die Spritpreise seit Dienstag für alle Kraftstoffsorten angepasst worden. Was teurer und was billiger wird.

Wie das Tageblatt in Luxemburg auf seiner Webseite meldet, ist der Liter Super 95 seit der Nacht zum Dienstag (26. Juli, 0 Uhr) 1,4 Cent günstiger geworden und kostet damit 1,701 Euro.

Super 98 wird dagegen teurer und steigt um 1,9 Cent je Liter. Damit kostet der Liter 1,941 Euro.

Der Preis für Diesel steigt um 3,5 Cent und landete auf 1,784 Euro pro Liter.