Tanken : Spritpreise in Luxemburg: Super 98 klettert auf über zwei Euro

Foto: dpa/Sven Hoppe

Luxemburg Seit Samstag gibt es neue Spritpreise in Luxemburg. Autofahrer müssen an den Zapfsäulen für den Liter Super 98 tiefer in den Geldbeutel greifen.

In Luxemburg gelten ab dem 15. Oktober neue Spritpreise. Das Energieministerium im Großherzogtum hat mitgeteilt, dass Super 98 teurer wird. Der Überblick:

Das kosten Super 95, Super 98 und Diesel ab dem 15. Oktober:

Super 95 bleibt bei 1,768 Euro pro Liter.

Super 98 wird teurer und kostet 2,054 Euro pro Liter, 676 Cent mehr als bisher.

Diesel bleibt ebenfalls bei 2,038 Euro.