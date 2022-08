Tanken : Super 98 in Luxemburg seit heute wieder teurer

Foto: dpa/Christophe Gateau

Luxemburg Autofahrer müssen an den Zapfsäulen in Luxemburg erneut tiefer in den Geldbeutel greifen. Der Preis für Super 98 ist seit Dienstag wieder gestiegen.

Die Kosten für den Liter Super 98 sind in der Nacht zum Dienstag erneut angehoben worden. Immerhin haben sich die Preise für Super 95 und Diesel nicht verändert.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag, 23. August

Super 98 ist 3,9 Cent teurer und kostet nun 1,894 Euro.

Auch Super 95 wurde nicht teurer (oder günstiger), der Liter kostet weiterhin 1,638 Euro

Diesel kostet unverändert 1,804 Euro pro Liter.