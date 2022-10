Tanken : Spritpreise: Super wird in Luxemburg teurer

Foto: dpa/Sven Hoppe

Luxemburg Die Spritpreise in Luxemburg ändern sich ab Dienstag erneut. Autofahrer müssen dann an den Zapfsäulen für den Liter Super tiefer in den Geldbeutel greifen.

In Luxemburg gelten ab dem 11. Oktober neue Spritpreise. Das Energieministerium im Großherzogtum hat mitgeteilt, dass ab Dienstag Super teurer wird. Der Überblick:

Das kosten Super 95, Super 98 und Diesel ab dem 11. Oktober:

Super 95 kostet ab Dienstag 1,722 Euro pro Liter. Damit wird der Liter um 4,7 Cent teurer.

Super 98 kostet dann 1,987 Euro pro Liter und damit 4,2 Cent mehr.

Diesel kostet weiterhin 1,970 Euro pro Liter, der Kraftstoff war erst kürzlich 7,7 Cent teurer geworden.