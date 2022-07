Spritpreise : Tanken in Luxemburg: Preise für Benzin günstiger ab Dienstag

Update Luxemburg Autofahrer können ab Dienstag nochmals günstiger in Luxemburg tanken. Aber eine Sorte Kraftstoff steigt auch wieder im Preis.

Die Preisänderungen an den Tankstellen in Luxemburg gehen weiter. Wie luxemburgische Medien melden, gelten ab Dienstag, 0 Uhr, an den Zapfsäulen im Großherzogtum wieder neue Preise. Der Überblick:

Die Spritpreise in Luxemburg ab Dienstag (5. Juli):

Nachdem wegen des Tankrabatts in Deutschland zeitweise die Preise an deutschen Zapfsäulen gesunken waren, sind sie in der Region mittlerweile wieder fast auf dem Niveau wie vor der Einführung des Rabatts: Die Ölkonzerne sollen die kürzlich beschlossenen Steuersenkungen auf Sprit nicht an die Verbraucher weitergegeben haben. Daher will Wirtschaftsminister Habeck das Kartellrecht verschärfen. Die Höchstpreise für Kraftstoffe sind dagegen in Luxemburg staatlich reguliert.