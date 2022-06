Spritpreise : Tanken in Luxemburg: Benzin ab heute günstiger, Diesel wird teurer

Foto: dpa/Felix Kästle

Luxemburg/Trier Das Wechselspiel an den Luxemburger Tanksäulen geht in die nächste Runde. Seit Mitternacht sind die Preise wieder anders. Was die Autofahrer nun zahlen müssen.

Die Preisänderungen an den Tankstellen im Großherzogtum gehen in die nächste Runde: Das meldet das Tageblatt in Luxemburg. Ab Donnerstag, 0 Uhr, ist das Tanken an luxemburgischen Zapfsäulen demnach teilweise wieder günstiger – zumindest, was den Super-Preis angeht. Diesel wird dagegen teurer. Im Einzelnen:

Der Preis für Diesel steigt in der Nacht zum Donnerstag um 2,8 Cent. Ein Liter Diesel kostet dann 1,988 Euro. Der Preis für Super 95 sinkt dagegen am Donnerstag um 3,3 Cent: Ein Liter Super 95 kostet dann 1,974 Euro. Für einen Liter Super 98 müssen Autofahrer dagegen 2,203 Euro auf den Tisch legen (3 Cent weniger).