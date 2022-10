Tanken : Spritpreise in Luxemburg: Super 95 wird günstiger

Spritpreise in Luxemburg: Super 95 wird günstiger

Luxemburg Ab Donnerstag gelten wieder neue Spritpreise an den Zapfsäulen in Luxemburg. Super 95 wird etwas billiger.

In Luxemburg gelten ab dem 20. Oktober neue Spritpreise. Das Energieministerium im Großherzogtum hat mitgeteilt, dass sich die Preise für Super 95 ändern. Der Überblick:

Spritpreise für Super 95, Super 98 und Diesel in Luxemburg ab dem 20. Oktober

Alle Preise sind inklusive Steuern angegeben. Die Preise für Mineralölerzeugnisse sind in Luxemburg staatlich reguliert. Auch die maximalen Spritpreise sind deshalb für alle Tankstellen im Land einheitlich. Ob sich das Tanken in Luxemburg lohnt, kann je nach Wohnort sehr unterschiedlich sein. Verbraucher sollten auch den Weg zur Tankstelle und zurück in die Rechnung mit einbeziehen.