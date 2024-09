Adlige aus Belgien Stéphanie von Luxemburg: Eine Erbgroßherzogin zwischen Tradition und Moderne

Stéphanie besuchte zunächst die Grundschule Sancta Maria in ihrer Heimatstadt Renaix, bevor sie ihre weiterführende Ausbildung am Collège Sainte-Odile in Nordfrankreich und am Institut de la Vierge Fidèle in Brüssel fortsetzte. Nach ihrem Abitur zog es sie nach Moskau, wo sie ein Jahr lang Russisch und russische Literatur studierte. Diese Erfahrung prägte ihre Sprachkenntnisse und kulturelle Offenheit. Anschließend absolvierte sie ein Studium der Germanistik an der Katholischen Universität Leuven, das sie mit Auszeichnung abschloss. In ihrer Abschlussarbeit, die sie an der Humboldt-Universität zu Berlin verfasste, widmete sie sich dem Einfluss der deutschen Romantik auf die russische Literatur, insbesondere am Beispiel von E. T. A. Hoffmann und Puschkin.