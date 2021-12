Grenzregion : Steuer-Ausnahme für Luxemburg-Pendler bis Juni verlängert

Trier/Luxemburg Die Ausnahmeregel für Grenzgänger, die im Homeoffice arbeiten, wird verlängert. Damit können sie zu Hause arbeiten ohne steuerliche Nachteile. Was die Vereinbarung zwischen Luxemburg und Deutschland bedeutet.

Luxemburg-Pendler, die im Homeoffice arbeiten, haben nun Gewissheit. Die Ausnahmeregel, nach der das Arbeiten zu Hause bei der Besteuerung nicht berücksichtigt wird, wird bis 30. Juni nächsten Jahres verlängert. Bislang war noch unklar, ob die Regelung über den März 2022 verlängert wird. Ursprünglich sollte sie zum 31. Dezember dieses Jahres auslaufen. Das heißt: Arbeitstage, in denen Beschäftigte wegen der Bekämpfung der Pandemie ihre Tätigkeit von ihrem Hauptwohnsitz in Telearbeit ausüben, werden als Arbeitstage in Luxemburg gezählt. Sie müssen also nicht für die Berechnung der 19-Tage-Toleranzregelung zur Besteuerung berücksichtigt werden.