Verkehr : Streik der Fluglotsen: Diese Flüge fallen heute in Luxemburg und auf dem Hahn aus

Foto: dpa/Boris Roessler

Trier Ein Streik der französischen Fluglotsen hat Auswirkungen auf die Luftfahrt in ganz Europa. Auch in der Großregion fallen deshalb heute Flüge aus. Was bislang bekannt ist: