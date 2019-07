Barrierefreiheit : Studie: Luxemburg  behindertenfreundlichste Hauptstadt Europas

Luxemburg Das Vergleichsportal „Compare the market“ hat 38 europäische Städte auf ihre Behindertenfreundlichkeit untersucht. Luxemburg landete dabei vor Berlin, Stockholm und Oslo auf Platz eins.

Um aber Missverständnisse zu vermeiden, eines gleich vorweg: Dieser erste Platz bedeutet nicht, dass in Luxemburg alles perfekt in puncto Behindertenfreundlichkeit wäre. Es handelt sich lediglich um einen Vergleichstest mit anderen 37 Städten in Europa, in dem vor allem behindertengerechtes Reisen untersucht wurde: Wie einfach kann zum Beispiel ein rollstuhlfahrender Tourist Luxemburg besichtigen?