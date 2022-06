Tanken : Luxemburg: Alle Spritsorten seit Samstag wieder günstiger

Luxemburg Die Preise für Benzin und Diesel in Luxemburg waren erst am Donnerstag gestiegen. Seit Samstag können Kunden wieder günstiger tanken. Was Autofahrer nun bezahlen müssen.

Autofahrer tanken seit Samstag in Luxemburg wieder etwas günstiger. Laut Medienberichten aus dem Großherzogtum sind die Preise für Benzin und Diesel nämlich wieder gesunken. Seit Samstag (25. Juni) müssen Autofahrer hinter der Grenze folgende Preise bezahlen:

Super 95 kostet je Liter 1,897 Euro (Senkung um 2,8 Cent).

kostet je Liter 1,897 Euro (Senkung um 2,8 Cent). Super 98 kostet je Liter 2,127 Euro (Senkung um 2,7 Cent).

kostet je Liter 2,127 Euro (Senkung um 2,7 Cent). Diesel kostet je Liter 1,964 (Senkung um 2,5 Cent).