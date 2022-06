Spritpreise : Tanken in Luxemburg: Benzin wird günstiger, Diesel wieder teurer

Tanken in Luxemburg: Die Preise für Benzin und Diesel an den Zapfsäulen in Luxemburg ändern sich am Samstag, 18. Juni, wieder. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Luxemburg/Trier Autofahrer in der Region können sich wieder auf neue Preise an den Luxemburger Zapfsäulen einstellen. Ab Samstag ändert sich der Spritpreis dort erneut. Was die Kunden dann zahlen müssen.

Die Preisänderungen an den Tankstellen in Luxemburg gehen weiter. Wie luxemburgische Medien melden, gelten ab Samstag, 0 Uhr, an Zapfsäulen im Großherzogtum wieder neue Preise. In Kurzform bedeutet das: Super wird billiger, Diesel dagegen teurer.

Die Preise ab Samstag (18. Juni):

Super 95 kostet pro Liter 1,943 Euro ( 3,1 Cent günstiger).

( Super 98 koste pro Liter 2,158 Euro ( 4,5 Cent günstiger) .

( . Der Dieselpreis steigt dagegen um 0,8 Cent auf 1,996 Euro.