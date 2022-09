Tanken : Sprit in Luxemburg wird wieder teurer

Foto: dpa/Marijan Murat

Luxemburg Erneut ziehen die Spritpreise an den Zapfsäulen in Luxemburg an. Diesel und Super werden ab Mittwoch teurer.

Wie das Tageblatt in Luxemburg berichtet, steigen die Spritpreise in Luxemburg ab Mitternacht erneut.

Das kosten Super 95, Super 98 und Diesel ab Mittwoch

Super 95 wird um 5,0 Cent pro Liter teurer und kostet somit ab Mittwoch 1,658 Euro.

Super 98 wird um 4,5 Cent teurer und kostet somit 1,886 Euro.

Der Preis für Diesel legt mit 9,1 Cent am stärksten zu und wird ab Mittwoch an den Zapfsäulen für 1,917 Euro pro Liter.