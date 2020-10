Telefonaktion : Wie sich Scheidung auf die Rente auswirkt

Wenn Grenzgänger sich scheiden lassen, gelten besondere rechtliche Vorschriften für den Pendler und seinen Partner. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Trier/Luxemburg Wenn rund 32 000 Grenzgänger täglich zwischen der Region Trier und dem Großherzogtum zur Arbeit pendeln, dann entstehen unweigerlich Abstimmungsprobleme zwischen deutschem und luxemburgischem Recht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Regelmäßig informieren die Experten des Deutsch-luxemburgischen Anwaltvereins unsere Leser über Fallstricke, Unterschiede und Regelungen. Hier die Antworten unserer jüngsten Telefonaktion:

Ich habe 30 Jahre in Luxemburg gearbeitet und kann nächstes Jahr mit 57 Jahren in Rente. Kann ich noch etwas dazuverdienen?

Stephan Wonnebauer, Fachanwalt für Steuerrecht, Avocat à la Cour: Ja, bei der vorgezogenen Altersrente ist ein Dazuverdienst von mindestens 1/3 des gesetzlichen Mindestlohnes, der bei rund 700 Euro liegt, möglich. Sie sollten sich aber individuell von der Rentenkasse Ihren möglichen Zuverdienst einmal ausrechnen lassen.

Ich habe in Luxemburg gearbeitet und jetzt die Kündigung erhalten. Ich werde in Zukunft in Deutschland tätig sein. Kann ich noch freiwillig in die Luxemburger Rentenkasse einzahlen?

Wonnebauer: Ja, diese Möglichkeit besteht. Sie können sich freiwillig in Luxemburg in der Rentenversicherung weiterversichern und damit Ihren luxemburgischen Rentenanspruch erhöhen.

Ich arbeite in Luxemburg. Mein Arbeitgeber hat mich in den Anpassungsvorruhestand geschickt. Ich erhalte weiterhin den Lohn vom Arbeitgeber, kann aber zu Hause bleiben. Wo muss ich Steuern zahlen?

Wonnebauer: Bei der sogenannten Préretraite zahlen Sie die Steuer weiterhin in Luxemburg. Sie arbeiten zwar nicht. Es handelt sich aber auch nicht um eine Freistellung. Weil der Arbeitgeber vom Luxemburger Staat Förderungen für diesen Ruhestand erhält, verbleibt die Steuerpflicht demnach in Luxemburg.

Ich war in interner beruflicher Wiedereingliederung (Reduzierung auf 20 Stunden Arbeitszeit), dem „reclassement“ und wurde nun wieder für voll arbeitsfähig erklärt. Mein Arbeitgeber hat nun vor, mich zu entlassen. Kann ich danach das sogenannte „reclassement externe“ in Luxemburg beantragen?

Rüdiger Sailer, Rechtsanwalt und Avocat à la Cour bei JuRiDex, Luxemburg: Das Reclassement, die berufliche Wiedereingliederung, richtet sich an Unternehmen, die einen Arbeitnehmer beschäftigen, der aus gesundheitlichen Gründen, aufgrund einer Behinderung oder von Verschleiß unfähig ist, seine letzte Beschäftigung auszuüben, ohne jedoch eine Rente wegen Erwerbsminderung zu erhalten. Grundsätzlich kann nach den gesetzlichen Vorschriften die externe berufliche Wiedereingliederung nur im Falle einer Massenentlassung und von Geschäftsaufgabe beantragt werden. Allerdings gibt es derzeit auch Verfahren, die sich gegen diese einschränkende gesetzliche Regelung richten.

Mein Arbeitgeber hat mich zum Entlassungsvorgespräch vorgeladen (Anmerkung: Dieses Gespräch ist im Luxemburger Arbeitsgesetzbuch vorgesehen im Fall einer geplanten Entlassung eines Arbeitnehmers in einem Betrieb, welcher mindestens 150 Arbeitnehmer beschäftigt und ist eine formelle Gültigkeitsvoraussetzung zur Durchführung einer solchen Kündigung). Die Ladung zu diesem Vorgespräch erfolgte während meines Urlaubs, den ich schon lange zuvor eingelegt hatte und von dem mein Arbeitgeber auch informiert war. Auch der Gesprächstermin war während meines Urlaubs und fand ohne meine Beteiligung statt. Ist dieses Vorgehen des Arbeitgeber rechtmäßig? Welche Auswirkungen hat dies auf die geplante Kündigung.

Rüdiger Sailer: Das Luxemburger Arbeitsgesetzbuch sieht vor, dass Kündigungen, die unter Missachtung der gesetzlichen Vorschriften zum Kündigungsvorgespräch erfolgt sind, unter einem „Formfehler“ leiden.

Allerdings scheint das Verhalten des Arbeitgebers unter Berücksichtigung des zuvor eingelegten Urlaubs und dessen Zustimmung hierzu doch als zutiefst „illoyal“. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber zwar grundsätzlich die Kündigung aussprechen können wird, also konkret acht Tage nach Durchführung des Gesprächs. Allerdings wird im Rahmen eines Verfahrens gegen diese Kündigung dann die Möglichkeit bestehen, eine zusätzliche Entschädigung („indemnité pour vice de forme“, zusätzlich zu anderen möglichen Entschädigungen) wegen Formfehlers in Höhe eines Monatsgehalt zu fordern.

Aufgrund des illoyalen Vorgehens des Arbeitgebers könnte man zudem darüber nachdenken, ob man nicht auch einen Schadensersatz aufgrund eines sogenannten „Nichtvermögensschaden“ („dommage moral“) im Rahmens des Verfahrens einzufordern.

Während unserer Ehe haben wir zunächst lange Jahre in Deutschland gelebt, wo mein Mann gearbeitet und auch gut verdient hat. Wir sind dann nach Luxemburg gezogen, wo dann die Scheidung nach luxemburgischem Recht ausgesprochen wurde. Ein Versorgungsausgleich wurde nicht durchgeführt. Habe ich einen Anspruch auf Teilhabe an der Rente meines geschiedenen Mannes?

Stefan Schubert, Fachanwalt für Familienrecht: Das luxemburgische Recht kennt den Versorgungsausgleich nicht. Als deutsche Staatsangehörige haben Sie aber die Möglichkeit, den Versorgungsausgleich in einem separaten Verfahren in Deutschland durchführen zu lassen.

Ich arbeite in Luxemburg und zahle Unterhalt für meine beiden Kinder. Meine getrennt lebende Ehefrau lebt mit den Kindern in Deutschland und erhält neben dem deutschen auch das luxemburgische Kindergeld. Habe ich Anspruch auf einen Teil am Kindergeld?

Schubert: Das Oberlandesgericht Koblenz hat in einem aktuellen Beschluss entschieden, dass die gesamten luxemburgischen Leistungen, genauso wie das deutsche Kindergeld hälftig vom Unterhalt in Abzug gebracht werden. Die hälftigen Kindergeldleistungen kommen Ihnen damit zugute.

Mein Ehemann ist bei einer Zeitarbeitsfirma in Luxemburg beschäftigt. Wir haben nun von der Zukunftskeess Luxemburg erfahren, dass dort in den Monaten August und September 2020 kein Anrecht auf Kindergeld bestand, da die sogenannte „überwiegende Versicherungsdauer“ nicht erfüllt war. Was müssen wir nun tun?

Michael Richter, Familienkasse Trier: Bei Zeitarbeitern müssen die Bedingungen nach luxemburgischen Rechtsvorschriften überwiegend erfüllt sein (also zur Hälfte des jeweiligen Monats plus ein Tag = 16 Kalendertage). Da diese nationalen Voraussetzungen nicht gegeben waren, besteht folglich kein Anspruch auf Kindergeld in Luxemburg. Stellen Sie bei der Familienkasse Rheinland-Pfalz-Saarland einen Antrag auf Kindergeld; sie haben für die beiden Kalendermonate ein Anrecht auf Kindergeld in Deutschland.

Aktuell erhalten wir für unsere drei Kinder das Kindergeld aus Luxemburg, da mein Mann dort erwerbstätig ist. Wohnhaft sind wir in Deutschland. Zum 1. November nehme ich als Kindesmutter eine Tätigkeit in der Schweiz auf. Ändert sich hierdurch etwas für unseren Anspruch auf Kindergeld?

Richter: Ab November 2020 liegt bei Ihnen ein sogenannter „Drei-Länder-Fall“ vor. Darunter versteht man Fallkonstellationen, in denen die Eltern durch eine Beschäftigung oder eine selbständige Erwerbstätigkeit Ansprüche auf Familienleistungen in zwei verschiedenen EU-/EWR-Mitgliedstaaten oder der Schweiz auslösen, die nicht gleichzeitig Wohnland des Kindes sind.

Informieren Sie bitte umgehend die Zukunftskeess Luxemburg über die Änderung in den Verhältnissen. Die dortige Kasse wird mit der zuständigen Ausgleichskasse in der Schweiz Ihren Anspruch auf Kindergeld abstimmen. Ihnen steht hier Kindergeld vorrangig aus dem Staat zu, dessen Rechtsvorschriften die höheren Beträge vorsehen.

Wir sind seit zehn Jahren in Deutschland wohnhaft und erhalten von der Zukunftskeess das Kindergeld für unsere beiden Kinder, da mein Mann aus Luxemburg Rente erhält. Ich selbst war bislang nicht in Deutschland beschäftigt und beabsichtige, zum 1. Januar 2021 eine geringfügige Beschäftigung mit zehn Wochenstunden in Deutschland aufzunehmen. Ergeben sich hierdurch Änderungen beim Kindergeld?