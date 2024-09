Viraler Hit The Kiffness ließ Donald Trump singen und kommt jetzt nach Luxemburg

Die Pixies waren in diesem Jahr schon da, Kasalla ebenso und nun kommt The Kiffness in „Den Atelier“ nach Luxemburg-Stadt. The Kiffness? Nie gehört? Möglicherweise doch. Denn seine neueste musikalische Kreation ist das, was man einen viralen Hit nennt. Innerhalb weniger Tage hat sein aktueller Titel rund fünf Millionen Klicks beim Internetdienst Youtube eingesammelt. Auf der Plattform X (vormals Twitter) wurde der Song bereits mehr als zehn Millionen Mal angeklickt.