Arbeitsmarkt : Zusammen für die Region

Das Wissenschaftsforum Trier am Dienstag, 22. Oktober, 17.30 Uhr, steht unter dem Titel „Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt – Kompetenzen, Fragen, Herausforderungen“. In der Agentur für Arbeit Trier geht es unter anderem um Mobilität von Fachkräften in der Region Trier, aber auch um die Vorstellung von Hochschul- und Universitäts-Projekten mit Betrieben aus der Region. Ob Mitarbeitergespräche, Kreativität am Arbeitsplatz, Personalentwicklung oder Führung in reduzierter Arbeitszeit: Die Themen sind vielfältig, aber relevant für viele Unternehmen in der Region. Wissenschaftler der Universität und der Hochschule Trier sowie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Arbeitsagentur wollen mit Chefs aus der Region ins Gespräch kommen und nach Lösungen suchen.

Anmeldung für interessierte Unternehmer unter E-Mail info@wissenschaftsallianz-trier.de