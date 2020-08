Nach Suchaktion : Tödlicher Badeunfall - 45-Jähriger ertrinkt im Hafen Mertert

Foto: Klaus Kimmling/TV/Klaus Kimmling

Mertert Ein vermeintlicher Badespaß von vier LKW-Fahrern am Hafen in Mertert endete am Samstagabend für einen von ihnen tödlich. Der 45-jährige Rumäne tauchte plötzlich in der Mosel ab und kam nicht mehr an die Wasseroberfläche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken