Unwetter : 14 Menschen verletzt: Schneise der Verwüstung nach Tornado in Luxemburg

Foto: TV/Florian Blaes/Florian Blaes

Luxemburg/Petingen 14 Verletzte, 100 abgedeckte Dächer, 1000 Notrufe: Der Tornado, der am Freitag im Südwesten Luxemburgs tobte, hat auf sieben Kilometern Länge eine Spur der Zerstörung hinterlassen.

„So etwas habe ich bisher nur aus dem Fernsehen in den USA gesehen“ ist eine Bewohnerin aus Petingen im Gespräch schockiert. Ein Tornado hat am späten Freitagnachmittag im Südwesten von Luxemburg eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Etwa sieben Kilometer lang zog der Wirbelsturm von Rodange über Lamadelaine, Petingen und Linger bis nach Niederkerschen. Alles was im Weg war wurde zertrümmert. Bis zum späten Freitagabend wurden für das Krisengebiet 14 Verletzte gemeldet, zwei davon schwer, so die Einsatzkräfte.

In einer Erklärung der Einsatzkräfte hieß es am Freitagabend, dass etliche abgedeckt wurden. So wurden in der Gemeinde Petingen die Dächer von 30 Häusern vom Wind zerstört, weitere 50 Dächer seien stark beschädigt worden. In der benachbarten Gemeinde Kaerjeng, zu der der Ortsteil Niederkerschen gehört, seien rund 100 Häuser vom Wind beschädigt worden, auch hier wurden bei 30 Gebäuden die Dächer weggerissen.

Teilweise fand man die abgedeckten Dächer kilometerweit entfernt auf einer Straße wieder. Dachziegel flogen wie Geschosse durch die Luft und bohrten sich in Hausfassaden. Autos wurden komplett zerstört. In einer weiteren Mitteilung nach Mitternacht

Im Gespräch erzählt Miriam Kesselhut, wie sie den Tornado erlebte: „Auf der ganzen Straße liegen Trümmerteile von Häusern und Dächern. Straßenlaternen und Bäume wurden wie Streichhölzer umgeknickt. Es ist erschreckend zu sehen was hier innerhalb von wenigen Minuten passiert ist.“

Bei der Leitstelle der Feuerwehr in Luxemburg gingen innerhalb von vier Stunden über 1.000 Notrufe ein. Die Feuerwehr musste aus dem ganzen Land Verstärkung anfordern. Auch die Polizei der Region wurde verstärkt. Nahezu 200 freiwillige und professionelle Feuerwehrleute sowie rund 40 Polizeibeamte seien bisher an den Hilfseinsätzen beteiligt, teilte das Feuerwehr- und Rettungskorps des Landes (Corps grand-ducal d'incendie et de secours, kurz CGDIS) mit. Ein Sprecher der Polizei: „Wir haben in einem großen Radius Rodange und Petingen abgesperrt, sodass niemand mehr in die Stadt hereinkann.“ Die A13 wurde ebenfalls für den Verkehr komplett gesperrt.

Ein großer Supermarkt bei Niederkerschen wurde nach dem Tornado evakuiert, da Strommasten wie Streichhölzer umgeknickt wurden und auf das Gebäude gestürzt waren. Nach Angaben des CGDIS sei eine Hochspannungsleitung durch den Fall mehrerer Masten beschädigt worden. Die Polizei habe außerdem einen Sicherheitsbereich um den Supermarkt „Cactus Bascharage“ eingerichtet. Die umliegenden Unternehmen seien erst nach der endgültigen Sicherung des Standorts zugänglich.

Viele Straßen, auch außerhalb der Zugbahn des Sturms, waren durch umgestürzte Bäume unpassierbar und mussten gesperrt werden.

Ein Sprecher der CGDIS erklärte in einem kurzen Gespräch, dass die Einsatzkräfte nur Einsatzstellen mit hoher Priorität abarbeiten können. Die Anzahl der Notrufe übersteige die Kraft aller Kapazitäten. So wurde zur besseren Koordinierung am Abend ein Krisenzentrum eingerichtet.

Für betroffene Bewohner, die kein Dach mehr über dem Kopf haben, wurden mehrere Schulen und Turnhallen als Notunterkunft hergerichtet. Viele Familien mit Kindern waren betroffen. Sie kamen aber auch bei Freunden und Familien unter.

Während die Betroffenen noch schockiert auf der Straße standen, begann am Abend eine Welle der Hilfsbereitschaft. Zu den Helfern gehört auch Henriette Spanier. „Ich bin nach dem Tornado auf die Straße gegangen, bin selber nicht betroffen und sah das erschreckende Ausmaß. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit zu helfen.“ So kommen hunderte freiwillige Helfer nicht nur aus dem betroffenen Gebiet, sondern aus ganz Luxemburg, der Region Trier und dem Saarland, unter anderem um Freunden und Verwandten zu helfen.

Je später der Abend wurde, desto mehr Abschleppfahrzeuge kamen in die betroffenen Straßen. Es mussten dutzende Autos abgeschleppt werden. Da die Zahl der Schäden an den Fahrzeugen zu hoch ist und die Abschleppunternehmen nicht mehr nachkamen, wurden sie provisorisch mit Planen abgedeckt. Freiwillign Helfer räumten in gemeinschaftlicher Arbeit den Müll in Autos zum Abtransport. Währenddessen musste die Feuerwehr auch mit Einbruch der Dunkelheit immer wieder Dächer sichern. Viele Türen und Fenster waren zu Bruch gegangen und mussten für die Nacht gesichert werden. Der Schaden dürfte enorm sein. Die Aufräumarbeiten werden sich noch über mehrere Tage und Wochen hinziehen.

Auf dem Wetterradar war das Unwetterfeld gut zu erkennen. Auch eine Rotation, die schließlich in einem Tornado endete konnte beobachtet werden. Bernd, ein Bewohner und Helfer in Petingen, wünscht sich, „dass wir nie wieder einen solchen Tornado erleben müssen. Es ist eine reinste Katastrophe, wie im Krieg.“