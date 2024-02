Neue Info-Formate Noch mehr Volksfreund-Service für Luxemburg-Grenzgänger

Die Rente scheint derzeit DAS Thema für viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Region Trier zu sein. Nicht von ungefähr: Angesichts von rund 40.000 Menschen, die allein aus der Region in Luxemburg arbeiten, haben viele nach 20 oder 30 Arbeitsjahren im Großherzogtum nun das magische Alter erreicht, um sich über den Einstieg in den Ruhestand Gedanken zu machen.