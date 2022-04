Nach mehreren Anläufen : Das Müllerthal in Luxemburg ist jetzt doch Unesco-Welterbe - was die Landschaft zur Attraktion macht

Beaufort Das Luxemburger Müllerthal ist von der Unesco auf die begehrte Weltkulturerbe-Liste gesetzt worden. Damit dürfte die Region auch mehr Touristen anlocken - denn die Sandsteinlandschaft ist spektakulär.

Müllerthal in Luxemburg gehört dazu: Wer sich jetzt noch Unesco-Welterbe nennen darf

Schon im November 2017 hatte der Natur- & Geopark Mëllerdall seine Kandidatur eingereicht – und wurde 2019 abgekanzelt. Nun, im zweiten Anlauf, ist man erfolgreicher. Von 18 Anträgen insgesamt wurden sieben weitere in die Liste der Unesco-Geoparks aufgenommen, so Seridó und South Canyons Paths in Brasilien, Salpausselkä in Finnland, Ries in Deutschland, Kefalonia-Ithaca in Griechenland, Buzău Country in Rumänien und Platåbergens in Schweden. Luxemburg ist nun zum ersten Mal ein Eintrag in diese Liste gelungen.