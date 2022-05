Neue Studie im Großherzogtum : Luxemburg untersucht seine Start-up-Szene

Luxemburg Das Wirtschaftsministerium des Großherzogtums startet eine Studie über Start-ups. Die Führung übernimmt eine Forschungs- und Politikberatungsorganisation aus San Fracisco.

Das Luxemburger Wirtschaftsministerium startet eine Bestandsaufnahme der Start-up-Landschaft im Großherzogtum. Am Ende sollen konkrete Maßnahmen zur Unterstützung und Beschleunigung der Entwicklung der Start-ups in den kommenden Jahren stehen.

In ihrer vorherigen Kartierung des Sektors hatte Luxinnovation, die nationale Innovationsagentur, mehr als 500 Start-ups ausgemacht, von denen jeweils gut ein Fünftel in der Finanz- und in der Informationstechnologie tätig ist.