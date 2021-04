Verlobung : Luxemburgischer Prinz will heiraten - Liebesglück mit französischer Rechtsanwältin

Vier Jahre nach seiner Scheidung sollen für Prinz Louis aus Luxemburg wieder die Hochzeitsglocken läuten. Der Prinz hat sich mit einer Französin verlobt. Doch wer ist die Frau an seiner Seite?

Wer ist die Frau an seiner Seite?

Sie hört auf den melodischen Namen Scarlett-Lauren Sirgue und ist die jüngste Tochter der Rechtsanwälte Pierre und Scarlett Sirgue. Die 29-Jährige ist ebenfalls Juristin und arbeitet in der Kanzlei ihrer Eltern, die Niederlassungen in Bordeaux und in Paris hat. Der Vater Pierre Sirgue ist auf Gesundheitsfragen spezialisiert, die Mutter, Scarlett Berrebi, kümmert sich um Familienrechte und Opferverteidigung. Genau in diese Berufssparte ist auch ihre Tochter eingestiegen. Scarlett-Lauren Sirgues Geschwister Elisabeth und Archibald arbeiten als Krisenvermittler der Familienkanzlei gewissermaßen zu.

Chaotischer Lebensweg

Bei der Geburt von Prinz Gabriel hatte Prinz Louis gerade mal seinen Sekundarabschluss im Schweizer Internat „Beau Soleil“ hinter sich. Mit Frau und Kind zog er zunächst in die Schweiz, wo er für das Internationale Rote Kreuz im Bereich Logistik und Event-Management arbeitete. 2007 kam er nach Luxemburg zurück und arbeitete kurzzeitig in der Vermögensverwaltung des großherzöglichen Hofes, mit Schwerpunkt in der Forstverwaltung. Es folgten Kurse an der Miami University in Luxemburg, danach eine Ausbildung in Luftfahrt und Luftfahrtmanagement in den USA, die er 2011 mit einem Pilotenschein abschloss.