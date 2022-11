Adel : Luxemburgs Prinzessin Alexandra verlobt sich - Wann die Traumhochzeit ist

Luxemburg Luxemburgs Prinzessin Alexandra gibt ihre Verlobung bekannt. Wann die Adelshochzeit gefeiert wird - und wen sie heiratet.

Verlobung von Luxemburger Prinzessin mit 31 Jahren

Alexandra (31), die die Öffentlichkeit meidet und deshalb lange als eine der begehrtesten Junggesellinnen des europäischen Adels galt, hat nach ihrem Abitur Psychologie und Sozialwissenschaften in den USA und Paris studiert, wo sie auch einen Abschluss in Philosophie mit Schwerpunkt in Ethik und Anthropologie machte. Nach Studium und Abschluss in Dublin hat sie einen Master in Interreligiösen Studien gemacht. Beruflich hat sie Praktika im Journalismus im Nahen Osten und beim Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York absolviert. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe, ist Schirmherrin der Luxemburgischen Tierschutzliga sowie der Luxemburger Blindenvereinigung. Auch eine Rosensorte ist nach der Prinzessin benannt.