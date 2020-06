Grenzgänger : Heute Telefonaktion zu Grenzgängerfragen

Trier () Die mehr als 35 000 Grenzgänger aus der Region Trier sind von der Corona-Krise besonders verunsichert. Seien es die veränderten Steuerregeln bei längerer Homeoffice-Zeit und die Frage, ob zusätzliche Steuerkosten auf die Grenzgänger zukommen.

So haben Luxemburg und Belgien die Home-Office-Ausnahmeregelung für Grenzgänger bis zum 31. August verlängert. Für Deutschland gilt die automatische Verlängerung um einen Monat, falls die Regelung von keinem der beiden Staaten gekündigt wird.

Für die TV-Leser bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Anwaltverein Luxemburg heute von 17 bis 19 den Rat und die Tipps von fünf Grenzängerexperten zu verschiedenen Spezialgebieten an. Rufen Sie an und stellen Sie Ihre Fragen zum Thema Steuern, Familienrecht, Kindergeld oder Arbeitsrecht.