Volksfreund-Seminare Recht bei Arbeit und Krankheit: Was muss ich beachten als Luxemburg-Pendler?

Am Mittwoch, 8. November, 19 Uhr, geht es im Schwerpunkt um das luxemburgische Arbeitsrecht. Denn das Arbeiten in Luxemburg folgt nicht immer den uns bekannten deutschen Regeln: Arbeitsvertrag, Kündigungen und Arbeitslosengeld – all dies ist im Großherzogtum oftmals mit anderen Rahmenbedingungen, anderen Regeln und auch anderen Konsequenzen für Beschäftigte verbunden. Hier gibt es praktische Hilfe für Grenzpendlerinnen und Grenzpendler und Informationen darüber, was in Luxemburg anders als in Deutschland ist.