Großherzogtum Start von Uber in Luxemburg: Das muss man über den Fahrdienstleister wissen

Fast ganz am Schluss auf Seite 203 von insgesamt 209 Seiten im Koalitionsvertrag geht es um die Reform der Taxis in Luxemburg. Es ist nur ein Satz. Allein die Tatsache, dass dieser extra im Programm der neuen Regierung des Nachbarlandes festgehalten worden ist, zeigt, dass das Thema eine gewisse Brisanz hat. Mietwagen wie „Uber und ähnliche Dienstleistungen“ werden in Luxemburg zugelassen, falls deren Fahrer eine Lizenz als Taxifahrer haben und sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, heißt es darin. Es ist ungewöhnlich, dass ein Unternehmen explizit in einem Koalitionsvertrag genannt wird.