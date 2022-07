Sommer daheim : Von Schengen bis Wasserbillig: Wasser und Wein an Luxemburgs Riviera

Foto: Rebecca Geimer 8 Bilder Von Schengen bis Wasserbillig: Die Luxemburger Moselregion

Serie Luxemburg Ausflugstipps in der Großregion in unserer Sommerserie: Die Luxemburger Moselregion trumpft mit Wanderungen durch die Weinberge, Radtouren, Wassersport und dem Besuch geschichtsträchtiger Winzerdörfer auf. Was es von Schengen bis Wasserbillig zu entdecken gibt.

Von Rebecca Geimer

Fast behäbig fließt die Mosel durch den Osten Luxemburgs. Auf rund 36 Kilometern bildet der stolze Strom eine natürliche Grenze zu Deutschland. Die „Musel“, wie der Fluss von den Luxemburgern genannt wird, ist Schifffahrtsstraße, Naherholungsgebiet und Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten. Die Moselregion ist durch ihre Geschichte ein Symbol für offene Grenzen. Daneben gilt der Mosel-Wein als einer der besten Tropfen der Welt. Zwischen Weinbergen, weiten Feldern und dichten Wäldern gelegen, reiht sich von Schengen bis Wasserbillig ein malerischer Winzerort an den nächsten.

Am Moselufer entlang

Genau dort wo Luxemburg, Lothringen und das Saarland aufeinandertreffen, liegt Schengen. Auf dem Moselschiff MS Marie-Astrid wurde 1985 das Schengen-Abkommen unterzeichnet, womit die Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union wegfielen. Direkt am Moselufer erinnern das „Europäische Museum“ und der „Place des Étoiles“ an dieses Kapitel europäischer Geschichte. Doch nicht nur Europa-Fans kommen hier auf ihre Kosten, auch für Wanderer ist das bekannte Moseldorf ein Muss. Einer der drei Luxemburger Premiumwege, „Schengen grenzenlos“ startet beim „Europäischen Museum“ und ist etwa acht Kilometer lang.

Weiter geht es nach Remich, der touristischsten Stadt im „Miselerland“. Ein Spaziergang durch die „Machergass, und „Rue St. Nicolas“ zeigt die historische Altstadt des Ortes. Bekannt ist Remich aber vor allem für die fast drei Kilometer lange Flanierpromenade direkt am Wasser. Unter Linden- und Kirschbäumen können Spaziergänger die vielen Schwäne und Gänse am Moselufer beobachten. Unterhalb der Brücke, die Remich mit dem saarländischen Nennig verbindet, legen regelmäßig Passagierschiffe ab. Für Kinder gibt es entlang der Uferpromenade eine Minigolfanlage und Karussells. Sehenswert ist dort außerdem der Bacchus-Springbrunnen des luxemburgischen Künstlers Wil Lofy. Direkt am Wasser reiht sich ein Restaurant und Café an das nächste. Für den kleinen Hunger bietet die „Boulangerie und Pâtisserie Mosella“ am Place du Marché süße und herzhafte Backwaren an und ist auch bei den Einheimischen beliebt.

Stadtbredimus ist über die Grenzen Luxemburgs hinaus bekannt für das Weinfest „Piccadilly“, das immer am zweiten Augustwochenende gefeiert wird. Zudem blickt der Ort auf eine lange Geschichte zurück: Bei Bauarbeiten für die Mosel-Schleuse wurden die Überreste einer alten Römerbrücke gefunden, die sogar älter als die Moselbrücke Triers ist.

Das malerische Dorf Ehnen trumpft mit einem mittelalterlichen Dorfkern auf. Teilweise stammen einige der gut erhaltenen Patrizier-Häuser und Gässchen aus dem 15. Jahrhundert. Das „Casino“ gilt als eines der ältesten Bauwerke des Ortes. Die Rundkirche aus dem Jahr 1826 ist einzigartig in Luxemburg.

Bekannt ist Wormeldingen für den Riesling-Anbau. Der Aussichtspunkt „Koeppchen“ bietet eine beeindruckende Sicht vom Weinberg hinunter ins Moseltal und sollte bei einem Besuch unbedingt angesteuert werden.

In Wasserbillig mündet die Sauer in die Mosel. Bekannt ist der Ort vor allem für den Tanktourismus. Es lohnt aber auch ein Besuch des Aquariums. Eine Fähre verbindet Wasserbillig mit dem rheinland-pfälzischen Ufer. Viele Wanderungen und Radfahrwege ins Moseltal haben ihren Startpunkt in dem Grenzort.

Weinanbau an den Hängen der Mosel

Mildes Klima, steile Hänge und Kalkstein-Böden sorgen für nahezu ideale Bedingungen für den Weinanbau. Auf gut 1300 Hektar bauen über 500 Winzer Wein an. Im ersten Jahrhundert vor Christus brachten die Römer die ersten Weinreben in die Region. Ab dem 18. Jahrhundert wurde hauptsächlich Elbling angebaut, erst Anfang des 20. Jahrhunderts kamen französische Rebsorten hinzu. Bekannt ist Luxemburg für Weißweine und Crémants, besonders für Auxerrois, Riesling und Rivaner. Rotweine werden eher selten angebaut.

Tipp: Eine Führung mit Weinprobe in den „Caves St. Martin“ am Ausgang von Remich. Fast einen Kilometer ziehen sich die unterirdischen Gänge des Weinkellers durch den Kalksteinboden. Wer nicht frieren will, sollte etwas zum Überziehen einpacken.

Wassersport auf der Mosel

Durch die warme Wassertemperatur und Flussbreite können sowohl Anfänger als auch erfahrene Wasserratten in der Mosel aktiv werden. Die vielen Wassersportklubs entlang der Moselortschaften bieten mit Wasserski, Wakeboard, Surfen oder Bananenboot die ganze Wassersport-Palette an.