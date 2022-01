Luxemburg : Verjährung der Honoraransprüche

Franz-Peter Basten. Foto: Sabine Schwadorf

Herr S., der in Trier wohnt, arbeitet bei einer Fondsgesellschaft in Luxemburg. Auf der Fahrt zur Arbeit kollidiert er in Höhe der Ausfahrt Munsbach mit dem PKW von Frau W. aus Grevenmacher. Der Schaden am SUV des Herrn S. ist erheblich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Haftpflichtversicherung von Frau W. lehnt die Regulierung des Schadens ab. Daraufhin beauftragt Herr S. den mit ihm befreundeten luxemburgischen Rechtsanwalt A., Schadenersatzklage vor dem zuständigen luxemburgischen Gericht zu erheben. Maître A., ein angesehener Anwalt mit über 25-jähriger Berufserfahrung, der auch die Fondsgesellschaft vertritt, will Herrn S. entgegenkommen und vereinbart mit ihm einen Stundensatz von 250 Euro zuzüglich 17 Prozent TVA. Herr S. verliert den Prozess.

Sechs Jahre nach Erledigung der Sache erhält Herr S. vom Maître A. eine inhaltlich korrekte Rechnung über den Gesamtbetrag von 2071 Euro brutto. Im Anschreiben weist Maître A. darauf hin, ihm sei bei der Überprüfung seines Aktenbestandes aus den letzten zehn Jahren aufgefallen, dass die Sache noch nicht abgerechnet sei. Die Rechnung enthält als einzelne Positionen inklusive 17 Prozent TVA „Kosten der Klagezustellung durch den Gerichtsvollzieher“ über 140 Euro, „Anlegen der Akte, Bürounkosten“ in Höhe von 176 Euro und „Honorar“ über 1755 Euro. Herr S., der vor seiner Karriere bei der Fondsgesellschaft in Saarbrücken drei Semester Jura studiert hat, weiß aus seinem Leistungsnachweis „Kleiner BGB-Schein“, dass die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt und meint, die Ansprüche seien verjährt. Zudem vertritt er die Auffassung, die Geltendmachung der Forderungen sei rechtsmissbräuchlich und verwirkt. Herr S. zahlt daher nicht. Maître A. klagt seine Forderungen vor dem zuständigen Gericht in Trier ein. Das Gericht entscheidet nach Einholung eines Rechtsgutachtens im Ergebnis wie folgt:

1. Die Ansprüche des luxemburgischen Rechtsanwalts gegenüber seinem deutschen Mandanten sind nach luxemburgischem Recht zu beurteilen.

2. Die Ansprüche auf die Zustellungskosten, für die A. in Vorlage getreten war, und die Kosten für Anlegen der Akte und Bürounkosten sind verjährt.

3. Der Honoraranspruch selbst ist dagegen nicht verjährt und Herr S. muss die Position „Honorar“ zahlen.

Das Gericht hat richtig entschieden. Richtig ist zunächst, dass im vorliegenden Fall luxemburgisches Recht durch das örtlich und sachlich zuständige deutsche Gericht anzuwenden ist. Für Ansprüche eines Rechtsanwalts gegenüber seinem Mandanten aus Tätigkeit im Rahmen der Mandatsausübung gelten im luxemburgischen Recht unterschiedliche Verjährungsfristen. Honoraransprüche verjähren gemäß der regelmäßigen Verjährungsfrist des gemeinen Rechts aus Art. 2262 Code Civil nach 30 Jahren. Ansprüche auf Erstattung von Auslagen und Aufwendungen für Anlegen der Akte und Bürounkosten, die das Gesetz als „frais“ – Kosten – bezeichnet, unterliegen dagegen gemäß Art. 2273 Code Civil einer kürzeren Verjährungsfrist. Sie verjähren spätestens nach 5 Jahren. Herr S. hat auch keinen Erfolg mit seinem Argument, er habe sich darauf verlassen können, dass 6 Jahre nach Erledigung der Sache keine Rechnung mehr kommt. Dafür hätte allerdings Maître A. durch sein Verhalten eindeutig erkennen lassen müssen, dass er auf die Forderung verzichtet. Aus bloßem sechsjährigen Schweigen kann bei einer 30-jährigen Verjährungsfrist nicht auf Forderungsverzicht geschlossen werden. Die Voraussetzungen eines „abus de droit“ – Rechtsmissbrauchs – liegen ebenfalls nicht vor. Rechtsmissbrauch setzt nach luxemburgischem Recht voraus, dass die Geltendmachung eines Rechts die Zielsetzung des Rechts in ihr Gegenteil verkehren würde. Davon kann vorliegend keine Rede sein. Und ein Rechtsinstitut wie die aus § 242 BGB entwickelte „Verwirkung“ eines Rechts existiert im luxemburgischen Recht nicht.