Sommer daheim : Wandern im Süden Luxemburgs: Früher Industriebrache, heute Naturschutzgebiet

Hier können Wanderer die roten Böden der Minetteregion entdecken – und damit auch Orchideen, Schmetterlinge und Fledermäuse: Das Naturschutzgebiet Léiffrächen gilt als eines der schönsten in Südluxemburg. Foto: Pulsa Pictures Foto: ORT Sud/Pulsa Pictures

Esch-sur-Alzette/Düdelingen/Differdingen Früher Industrie, heute Natur pur: Im Süden Luxemburgs gibt es aktuell sechs Naturschutzgebiete. Was sie so besonders macht, erfahren Sie in unserer Sommerserie.