Sommer daheim : Auf dem „Minett Trail“ den Süden Luxemburgs zu Fuß entdecken

Düdelingen/Differdingen/Esch-sur-Alzette Naturschutzgebiete, multikulturelle Städte und Zeitzeugen der Industriekultur: Diese kontrastreichen Begegnungen warten auf Wanderfans, die sich auf den mehr als 90 Kilometer langen „Minett Trail“ im Süden Luxemburgs begeben.

Der Weg führt durch mehrere Naturschutzgebiete in der Minetteregion und verbindet unter anderem ehemalige Tagebau-Minen wie Prënzebierg-Giele Botter, den Fond-de-Gras und das Haard-Hesselsbierg-Staebierg-Naturschutzgebiet. Auch das moderne Universitätsviertel Esch-Belval mit Konzerthalle Rockhal, Restaurants und Kino sowie die Stadtzentren von Petingen und Düdelingen liegen am Wegesrand. Wer sich mehr für die Geschichte der Region interessiert, kann auf den Wanderungen Abstecher zu industriegeschichtlichen Denkmal-Standorten und Museen einplanen. Für Familien dürfte sich die Etappe zum „Minett Park“ im Fond-de-Gras in Differdingen lohnen. Dort kann man die Wanderung mit einer Fahrt mit dem historischen Dampfzug „Train 1900“ oder mit der Grubenbahn „Minièresbunn“ auflockern.