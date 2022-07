Sommer daheim : Durch die Wildnis: Diese Wanderwege gibt es im Norden Luxemburgs

Extra

Egal, ob Tee, Seife, Brot oder Fleisch. Wo an der Obersauer „Vum Séi“ draufsteht, da soll Qualität drin sein. Die Produktbezeichnung steht für hochwertige, nachhaltige, regionale Erzeugnisse aus dem Naturpark Obersauer. Die Produzenten haben sich laut Naturparkverwaltung selbst Richtlinien in Bezug auf Trinkwasserschutz, artgerechte Tierhaltung und reduzierten Einsatz von Pestiziden und Düngemittel gegeben. Zu kaufen gibt es die Lebensmittel und Kosmetika im Naturparkzentrum in Esch-sur-Sûre und in der „Buttik vum Séi“ am Clemensbongert 4 in Heiderscheid.