Auszeichnung : Ein Orden für zwei Brückenbauer

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn (jeweils links) übergibt den ehemaligen Honorarkonsuln Luxemburgs in Trier, Franz Peter Basten (linkes Foto) und Klaus Jensen (rechtes Foto) den Verdienstorden des Großherzogtums. Foto: Sabine Schwadorf

Schloss Senningen/Niederanven Mit 11.000 Menschen leben zehn Mal mehr Luxemburger in der Region als noch vor 30 Jahren. Die Aufgaben des Luxemburger Honorarkonsuls in Trier nehmen zu. Nur ein Grund, warum die ehemaligen Funktionsträger Franz Peter Basten und Klaus Jensen nun den Verdienstorden des Großherzogtums bekommen haben. Doch was macht so ein Honorarkonsul überhaupt?

Als Franz-Peter Basten zwischen den Bombenangriffen des zweiten Weltkriegs in Trier geboren wird, hat niemand geahnt, dass der kleine Junge einmal wie selbstverständlich als Grenzgänger und leidenschaftlicher Europäer zwischen den ehemals verfeindeten Ländern Deutschland und Luxemburg wandeln wird – und schon gar nicht, dass er neben seiner Anwaltstätigkeit in beiden Ländern einmal acht Jahre lang als oberster Ehrenbeamter des Großherzogtums als Honorarkonsul Luxemburgs (2007-2015) fungieren würde. Denn Krieg ist Teil der Familie Basten über Generationen: Der Vater stirbt an der Front im Zweiten Weltkrieg, der Großvater steht in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und der Urgroßvater steht dem damaligen Erzfeind Frankreich im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 gegenüber.

Gerührt ist Basten deshalb, als Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn ihm und seinem Nachfolger Klaus Jensen als Honorarkonsul Luxemburgs in Trier für ihre Tätigkeit mit dem Verdienstorden des Großherzogtums Luxemburg für ihre Arbeit im Sinne der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Luxemburg auszeichnet. „Es ist mir eine große Ehre, Euch zu empfangen“, beginnt der Außenminister denn auch seine Rede.

Info Der Luxemburger Honorarkonsul in Trier Die Aufgabe des Luxemburger Honorarkonsuls in Trier ist ein Ehrenamt, für das der aktuelle Amtsinhaber Jan Glockauer deshalb auch kein Geld erhält. Allerdings erhebt er Gebühren für gewisse Beratungsleistungen Das luxemburgische Konsulat in Trier mit Sitz in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier ist demnach eine Außenstelle der luxemburgischen Botschaft in Deutschland, aber keine diplomatische Vertretung. Seit etwa 15 Jahren hat das Honorarkonsulat in Trier sein Büro in der Herzogenbuscherstraße bezogen, im Gebäude der IHK, zu erkennen auch an der Luxemburger Flagge, die vor dem Gebäude weht. Honorarkonsulate werden meist dort errichtet, wo ein eigener Berufskonsul zu aufwendig wäre oder wenn es sinnvoll ist, wegen der Zahl der ansässigen Staatsangehörigen, also hier der vielen in der Region Trier wohnenden Luxemburger, eine eigene Anlaufstelle zu errichten. Typische konsularische Angelegenheiten sind Pass-, Visum- und Aufenthaltsfragen, Rechtshilfe und ähnliche Rechtsfragen. Daneben unterstützen Honorarkonsuln zusätzlich und staatenübergreifend vor allem die wirtschaftliche Beratung von Industrie und Handel. Luxemburg hat neben dem Honorarkonsulat in Trier, dessen Zuständigkeit von den ehemaligen Regierungsbezirken Trier und Koblenz nun auf ganz Rheinland-Pfalz ausgeweitet worden ist, noch zehn weitere in der Bundesrepublik – von Bremen bis München. Der Honorarkonsul wird für fünf Jahre bestellt. Die Bundesrepublik unterhält derzeit 456 Honorarkonsuln.

Dass hier Freunde, oder zumindest Vertraute, beieinander sind, zeigt sich nicht nur durch das gegenseitige Schulterklopfen. In den vergangenen Jahren haben die beiden Honorarkonsuln, aber auch ihr Nachfolger und jetziger Würdenträger Jan Glockauer, das Außenministerium sowie die Luxemburger Botschaft in Berlin immer wieder klar gemacht, „dass wir hier in der Großregion ein funktionierendes Europa ohne Grenzen haben“, sagt Asselborn. „Ihr habt dazu beigetragen, dass Europa für die Bürger in unserer Grenzregion zu einer tagtäglich gelebten Realität geworden ist, und diese Grenzregion heute eine europäische Modellregion ist.“

Immerhin hat sich innerhalb der vergangenen 20 Jahre die Zahl der Grenzpendler von Rheinland-Pfalz nach Luxemburg auf fast 40.000 verdoppelt. Tausende Luxemburger tätigen ihre Einkäufe in Warenhäusern und Geschäften in Trier und der Umgebung, während 80 Prozent der Handwerkerbetriebe auf deutscher Seite einen beträchtlichen Anteil ihres Umsatzes in Luxemburg erwirtschaften.

Dass das Konstrukt fragil ist und immer wieder mit Leben gefüllt werden muss, belegt der Außenminister mit den Grenzschließungen im Rahmen der Corona-Pandemie am 18. März 2020. „Das werde ich nie vergessen“, sagt Asselborn, „als die Schlagbäume wieder gefallen sind“. Freizügigkeit im Rahmen des Schengener Abkommens dürfe keine Ausnahme, sondern müsse die Regel sein. „Franz Peter und Klaus, auch dank Eurer Intervention konnten wir diesen Zustand nach zwei Monaten beenden“, ist Jean Asselborn überzeugt. „Solidarität und Miteinander zeigen sich eben auch in Krisen.“

Beide hätten sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass die Bürger in der Grenzregion von den Vorzügen dieser Freizügigkeit profitieren können – ob mittels der Sprechstunden im Konsulat oder durch die Betreuung und Hilfestellung luxemburgischer Staatsbürger in der Grenzregion bei der Bewältigung administrativer Formalitäten. Immerhin wird dieser Aufwand für den Honorarkonsul in Trier immer größer, hat sich die Zahl niedergelassener Luxemburger im Konsularbezirk schließlich in 30 Jahren auf heute 11.000 verzehnfacht.

Die logische Folge für die Ex-Honorarkonsuln: „Weil beide sich unermüdlich und selbstlos der konsularischen Aufgabe gewidmet haben, sowie für eine bessere Verständigung unserer Mitbürger auf beiden Seiten der Grenze einsetzten, habe ich dem Großherzog vorgeschlagen, beiden die Auszeichnung mit dem Verdienstorden zu gewähren.“

Dass diese Aufgabe für Klaus Jensen (Honorarkonsul von 2015 bis 2020) auch eine Aufgabe für die Jugend ist, hat der ehemalige Pfadfinder sogar selbst erlebt. Als 11-Jähriger besucht er 1964 ein Zeltlager am Wohnort des Großherzogs in Colmar-Berg und „konnte noch nicht ahnen, dass ich nach meinem Wechsel als Sozialplaner nach Trier nichts mehr ohne die Luxemburger machen würde“, gesteht er. Ob als Friedensaktivist, als Förderer der KZ-Gedenkstätte Hinzert im Hunsrück, in der viele Luxemburger ums Leben kamen, grenzüberschreitende Ausbildungsprojekte oder im kulturellen Quattropole-Netzwerk: „Ich habe immer eine tiefe Freundschaft beider Länder erlebt, die ein Ansporn für mich waren, auch die jüngere Generation einzubinden“, sagt der Trierer Ex-Oberbürgermeister und Ehemann von Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Dass die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Luxemburg weiter vertieft wird, das zeigt sich laut Jean Asselborn nun darin, dass das Zuständigkeitsgebiet des aktuellen Honorarkonsuls Jan Glockauer (seit 2020) auf ganz Rheinland-Pfalz ausgeweitet wird. „Jetzt haben Sie so viel zu sagen wie Malu Dreyer“, scherzt der Außenminister: „Ich hoffe, das schreckt Sie nicht ab.“ Glockauer selbst sieht die Ausweitung seiner Zuständigkeit eher als „sinnvoll, logisch und einfacher zu handhaben an“, sagt er. „Wir haben hier aufgrund unserer Nähe und Erfahrung die Netzwerke und sind eng verdrahtet. Und unser Anspruch ist: Auf jede Frage gibt es eine Antwort.“

