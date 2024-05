Gastbeitrag Warum die Region so sehr von einem vereinten Europa profitiert

Die Winzer, die in den 50er-Jahren 20 Jahre alt wurden, waren in ihrer Mehrheit schlecht oder gar nicht ausgebildet. In der Weinbergsarbeit waren sie in der Regel tüchtig, in der Kellerwirtschaft gab es noch deutlich „Luft nach oben“ und von Weinvermarktung hatten sie keine Ahnung. In ihrer ganz überwiegenden Mehrheit waren die Winzer Fassweinvermarkter und damit einem Weinhandel ausgeliefert, der gelegentlich mit ihnen machte, was er wollte. Als dann Weinskandale ungeahnten Ausmaßes hinzukamen, war der gute Ruf des Moselweins endgültig dahin.