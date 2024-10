Für einen guten Zweck Erste Hunde-Hochzeit in Luxemburg (Fotos)

Der „Bürgermeister“ mit Schärpe in Rot-Weiß-Blau hielt die Ansprache und vollzog die Trauungszeremonie. Der echte Bürgermeister hatte es sich dann doch anders überlegt. So hieß es zumindest am Rande des kleinen Festes in einer Escher Pizzeria am vorletzten Sonntag. Gut und gerne 30 Gäste waren gekommen, die meisten dem Anlass entsprechend herausgeputzt. Blumen durften ebenfalls nicht fehlen, ebenso wenig die Ja-Worte des Brautpaares. Auch ein kleines Drama um die Hochzeitsfotos gab es. Doch das beruhigte sich schnell, und so stand einem fröhlichen Fest nichts mehr im Weg.