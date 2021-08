Lebensmittel : Apfel-Cider, das neue Gold Luxemburgs

Der Cider von Ramborn wird traditionell gezapft, doch auch in kleinen Flaschen ist der Apfelwein aus Obst der Grenzregion zu haben. Jacques Roberto (links) und Ideen-Pionier Carlo Hein wollen neben dem Geschäft auch eine Philosophie verbreiten. Foto: Ramborn Cider

Born Hinter der Produktion des ersten Luxemburger Ciders und Perrys bei Ramborn in Born steckt mehr als nur eine Geschäftsidee. Die Philosophie: Aus Äpfeln und anderem Obst der Großregion das Beste aus der Natur holen und sie durch Erhalt der Biodiversität auch zu schützen.

Viez kennt in der Großregion fast jeder: den stark säurehaltigen Obstwein aus Most von Äpfeln oder auch Birnen. Cider aus Äpfeln oder Perry aus Birnen dagegen kennen eher passionierte Großbritannien-Touristen. Denn dort haben die aus dem Fass gezapften Getränke ein ähnlich hohes Ansehen wie Bier. Viez dagegen gilt hierzulande zwar als regionales Kulturgut, aber auch als Arme-Leute-Getränk. Dabei gehören Streuobstwiesen und die Verwertung ihrer Früchte zur Region wie Äpfel in den Viez.

Daraus ein Geschäft zu machen und das Erbe unserer Region nicht nur zu erhalten, sondern sogar weiterzuentwickeln zu einem großen Bio-Projekt, diese „Schnapsidee“ hat der Luxemburger Carlo Hein, als er vor einigen Jahren im Urlaub in Schottland mit Freunden beim Cider sitzt.

Info Von der Idee über den Apfel zum Cider Im Jahr 2015 hat Carlo Hein die Idee, den alten Obstbaumbestand seiner Heimat zu reaktivieren und zu bewirtschaften. Denn von einst 1,2 Millionen Apfelbäumen im Großherzogtum sind innerhalb einer Generation bis heute nur noch 120 000 Bäume übrig geblieben. Fünf Vollzeit-Mitarbeiter arbeiten an der Produktion und dem Verkauf des Original Ciders, des Farmhouse Ciders mit besonders säurehaltigen Äpfeln der Region, einem gehopften Cider ähnlich einem IPA-Bier und dem Birnen-Cider, dem Perry. Als Spezialitäten gibt es einen Eis-Cider und einen Quittenwein, der die wichtigsten der 25 Quittensorten vereint. Seit diesem Jahr werden einige Luxemburger Schulen mit dem jüngsten Sortiment, einer Apfelschorle, einem Apfelsaft, Birnensaft und Quittensaft versorgt. Mehr als 200 Bauern und Privatkunden aus einem Umkreis von 50 Kilometern versorgen Ramborn mit Obst zum Keltern.

Die Idee: Carlo Hein will aus Früchten das Bestmögliche und das möglichst lange haltbar machen. „Und Äpfel und Birnen gehören zur Seele der Region. Cider und Perry sind damit das Gold Luxemburgs“, schwärmt er. Es sei der Schatz der Generationen vor uns: „Denn Apfelbäume brauchen 40 Jahre, Birnenbäume 70 Jahre, bis sie ausgewachsen sind.“ Heißt: Wir profitieren heute von dem, was unsere Vorfahren einmal gepflanzt haben.

Und so gründet Hein mit Ramborn im kleinen Sauerort Born nicht nur ein neues Lebensmittel-Unternehmen, sondern tritt als Idealist auf den Markt, der den „europäischen Regenwald“ aus Streuobstwiesen zwischen Bitburger Gutland, in Luxemburg, der Mosel und im Saargau wiederbeleben will, beschreibt es der Pionier.

Waren in früheren Zeiten laut Archivmaterial 24 Apfelbäume nötig, um eine Familie übers Jahr zu versorgen, so hat sich jedoch allein in Luxemburg der Streuobstbestand innerhalb einer Generation um 90 Prozent reduziert.

Ein Aderlass, den Ramborn aufzufangen versucht, indem er die bestehenden Bauern und Baumbesitzer einzubinden versucht und neue Streuobstbäume pflanzt – dies- und jenseits der Genze, „denn Apfelbäume wachsen auch auf der anderen Seite und haben keine Nationalität“, sagt Hein. Er verweist darauf, dass allein 600 Streuobstbäume in Luxemburg und im deutschen Grenzgebiet in den vergangenen drei Jahren gepflanzt worden seien. Eine Versuchswiese zeigt sogar 45 verschiedene Apfelsorten auf, um die Unterschiede im Geschmack und Ertrag nochmals genauer erproben zu können.

Inzwischen machen mehr als 200 Obstlieferanten mit, aus der gesamten Region, manche sogar nur mit einem Birnenbaum. Je nach Obst sorte werden sie entlohnt – mit rund 20 Euro im Schnitt je Doppelzentner Obst. Anfragen sind jederzeit willkommen.

Die Philosophie: „Wir sind der Meinung, dass diese Art des Wirtschaftens allen dienen muss und dabei regional und wirtschaftlich attraktiv sei kann und gleichzeitig ethisch unantastbar ist“, sagt Hein.

Denn hinter dem Geschäftsmodell, zu dem er weder die Absatzmengen noch den Umsatz nennen will, gehört auch eine Philosophie: „Wir wollen die Klimakrise dadurch bekämpfen, dass wir die lokale und regionale Wirtschaft fördern, die Kommunen beim Naturschutz unterstützen und die Kultur der Cider-Produktion wiederbeleben“, sagt der neue Geschäftsführer Jacques Roberto, der nach 25 Jahren mit Konsumgütern im Einzelhandel erstmals den Eindruck hat, „dass die Arbeit einen Sinn hat und auch noch schmeckt“. Beispiel: Etwa 57 Prozent der 2019 bei Ramborn verarbeiteten Früchte wäre ohne ihre Verarbeitung dort als Lebensmittel wohl vernichtet worden.

„Wir arbeiten hier an einem Teil der Luxemburger Kultur und Identität“, sagt Carlo Hein, außerdem trügen die Obstbäume zur Biodiversität in der Region bei. Er, der bereits früh in regenerative Energien investiert hat und den ersten Solarpark Luxemburgs mit seinen Geschwistern aufgebaut hat, sagt: „Jeder Obstbaum ist ein Refugium für etwa 1000 verschiedene Insekten- und Tierarten.“ Und so sind Hein und Roberto überzeugt davon, dass die Corona-Pandemie gezeigt habe, wie schnell sich Verhalten ändern ließe. Biodiversität werde zum großen Trendthema der Zukunft. Seit seinen Anfängen im Jahr 2015 will das Unternehmen mehr als 950 000 Quadratmeter Fläche mit Biodiversität wiederbelebt und den CO 2 -Ausstoß um 31 Tonnen reduziert haben. Und im vergangenen Jahr war Ramborn auch das erste Unternehmen im Großherzogtum, neben etwa 4000 weltweit, die die „B Corp“-Zertifizierung (Benefit Corporation) erhalten hat, die das Gleichgewicht zwischen Gewinn und Ziel in der Wirtschaft betont.

Das Produkt: Während beim Viez die durch die zugesetzte Hefe Kohlensäure während des Fermentierens entlassen wird, bleibt sie beim Cider enthalten und bringt das Getränk bei längerer Reifung auf bis zu elf Volumenprozent Alkohol, was sich auch in der Ciderproduktion zeigt. Inzwischen gibt es von Ramborn vier verschiedene Sorten, vom Birnenwein über eine Klassik-Variante bis hin zum gehopften Cider und einem extrem säurehaltigen Cider.

Und bei der Vorstellung der ver­schiedenen Produkte halten es Jacques Roberto und Carlo Hein ähnlich wie bei einer Weinprobe, gibt doch auch jede Apfel- und Birnensorte einen besonderen Geschmack ab. „Warum sollte man nicht auch beim Cider von Terroir sprechen, schießlich gibt auch die Region dem Obst über den Boden etwas ab“, sagt der Unternehmensgründer.

Ob Luxemburger Mostbirne oder Nelchesbirne, Bohnapfel, Erbachhofer, Trierer Weinapfel oder Holzapfel: Die Kunst des Fermentierens ist es, aus dem Obst den größtmöglichen Geschmack herauszuholen. Und zu jeder Cider- und Perry-Probe gibt es bei Ramborn Essempfehlungen. Neuester Clou: eine Art Cider-Eiswein und ein Luxemburger Quittenwein, der die etwas vernachlässigte Obstsorte neu in den Mittelpunkt stellt, und eine alkoholfreie Linie mit Säften und Limonaden.

Schon bald werden in der Region die Äpfel reif. Wer Traditionsobst hat, kann auch an den Cider-Hof von Ramborn liefern. Foto: TV/Manfred Follmann