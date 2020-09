Luxemburg : Corona-Kinderbonus Nullnummer für Grenzgänger

Die Medien berichten aktuell darüber, dass seit dem 7. September 2020 die deutschen Familienkassen mit der Auszahlung des Corona-Kinderbonus begonnen haben. Vorgesehen sind 300 Euro für jedes Kind als staatliche Krisenprämie zur Unterstützung wegen Härten aus der Corona-Krise.

Viele Grenzgänger erhalten in Luxemburg ohnehin nur Ergänzungsleistungen, das sogenannte Differenzkindergeld. Luxemburg zahlt den Grenzgängern vorrangig Kindergeld. Besteht jedoch ein Kindergeldanspruch auch aus Deutschland, weil zum Beispiel ein Elternteil dort beschäftigt ist, muss Luxemburg nur die Differenz zwischen dem deutschen und luxemburgischen Kindergeld zahlen, weil es im Grundsatz höheres Kindergeld gewährt. Wenn jetzt in Deutschland 300 Euro zusätzlich gezahlt werden, werden diese in Luxemburg wieder von dem Differenzkindergeld in Abzug gebracht.

Grenzgänger die ohnehin nur einen luxemburgischen Kindergeldanspruch haben und keinen deutschen, was bei Alleinverdienern der Fall ist, erhalten schon vom Grundsatz her keinen Corona-Kinderbonus. Denn er knüpft an den bestehenden Anspruch auf Kindergeld an, der bei vielen Grenzgängern in Deutschland gar nicht besteht.