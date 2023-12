Wirtschaftsplattform Wirtschaftsverein DLWI wächst um 20 Prozent

(sas) Mit einem Zuwachs von rund 20 Prozent hat die Deutsch-Luxemburgische Wirtschaftsinitiative (DLWI) in diesem Jahr einen deutlichen Mitgliederzuwachs auf nun 600 Menschen verzeichnet. Zunehmend positioniert sich die DLWI dabei als die Stimme der deutschsprachigen Wirtschaftsakteure – und das in nahezu allen Branchen. Im Jahr 2010 gegründet, setzt sich der Verein für die Interessen der deutschen Grenzpendler sowie die in Luxemburg tätigen deutsche Unternehmen ein und bietet eine professionelle Plattform zum Austausch. Damit ist die DLWI zu einem festen Bestandteil des Wirtschaftslebens Luxemburgs und dem deutschen Grenzgebiet geworden.