Flughafen Luxemburg Gegen Parkplatznot: 650 neue Parkplätze am Flughafen Findel

Schnell mal mit dem Auto zum Flughafen Findel und dann vom Lux-Airport abheben: So einfach gestaltete sich sich Situation für Urlauber am Luxemburger Flughafen zuletzt leider nicht. Doch nun hat die Betreibergesellschaft die Parksituation am Flughafen Luxemburg etwas entschärft. Seit wenigen Tagen gibt es einen neuen Parkplatz L – mit mehr als 650 zusätzlichen Parkplätzen. Darüber hat die Flughafengesellschaft am Montag informiert.